Calcio, Tarabotto tende la mano alla Vadese. Brunasso e Saltarelli: “Presidente molto disponibile, nuovo rapporto fa bene a Vado”

Vado Ligure. “Cercheremo di instaurare un rapporto migliore con la Vadese in modo da poter far giocare in serenità al Chittolina sia il Vado sia la Vadese. Per essere tutti contenti senza avere dell’acrimonia uno verso l’altro. Ai vadesi dico di tifare per noi e per loro, io tiferò per tutte e due le squadre così com’è l’auspicio dell’amministrazione comunale“.

La stagione del Vado si è aperta anche con questo passaggio. Il presidente Franco Tarabotto ha voluto sottolineare quanto sarà importante che i club rossoblù e gli azzurrogranata possano coesistere con la più assoluta serenità anche per il bene della comunità vadese.

Dichiarazioni molto apprezzate dal presidente della Vadese, Sergio Brunasso: “Qualche tempo fa abbiamo trovato la quadra sull’utilizzo del Chittolina, con la speranza di fare qualcosa di più insieme. Abbiamo parlato di tutto. Tarabotto è stato molto disponibile, c’è stato veramente un riavvicinamento importante che ci dà la possibilità di programmare le cose in maniera più serena. È una cosa bella e significativa. Abbiamo fatto un po’ di considerazioni sui vadesi. Il Vado rappresenta la città a livello molto alto, noi abbiamo la nostra dimensione che non sarà mai in competizione. Pensiamo di essere completamentari al Vado, magari facendo giocare i ragazzi della zona che per ovvi motivi non trovano spazio nella società rossoblù. Facciamo anche del sociale, quindi fa bene a tutta la comunità di Vado. Siamo soddisfatti di questo nuovo rapporto“.

Così come commenta con sollievo anche il direttore generale Tony Saltarelli: “Sposo in pieno quello che ha detto il presidente. Mi fa bene al cuore questa cosa, è da sei anni che avrei voluto sempre questo tipo di rapporto. Speriamo sia un inizio, mettiamoci alle spalle le polemiche e continuiamo tutti per lo stesso obiettivo. Vado è il comune più in alto di tutti a livello calcistico, spero che il Vado faccia ancora meglio degli anni scorsi. Cercheremo di fare qualsiasi cosa per collaborare e aiutarci uno con l’altro. Orgoglioso e soddisfatto per essere arrivati a questa soluzione che ho sempre pensato possa essere la migliore per tutti“.