Calcio, Sogno saluta la Cairese: Pietra Ligure in pole

Cairo Montenotte/Pietra Ligure. La storia tra la Cairese e Santiago Sogno è arrivata ai titoli di coda. Questo lo scenario che sembrerebbe essersi verificato nel corso di una serata di confronti con il bomber argentino.

Boschetto aveva pubblicamente apprezzato una sua eventuale permanenza, ma alla fine si va per un cambio di casacca. Su di lui sempre diverse squadre ma, salvo sorprese, una su tutte è vicina a chiudere il colpo dell’estate.

Al momento in pole ci sarebbe il Pietra Ligure di Matteo Cocco che, dopo aver raggiunto la semifinale playoff regionale proprio contro i gialloblù, si candida per alzare ancora di più l’asticella. Ed allora i biancocelesti puntano proprio Sogno, l’attaccante più forte della categoria e capocannoniere del campionato di Eccellenza per due volte di fila: what else?