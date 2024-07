Calcio. Ronny Sacco è un nuovo giocatore della Baia Alassio Auxilium

Alassio. Dopo l’ufficialità di oggi di Artur Hamati alla Baia, si aggiunge all’interno della rosa un altro giocatore ex Ceriale e Vadino: parliamo di Ronny Sacco. Il giocatore offensivo classe 1998 possiede grandi doti tecniche unite ad una forza invidiabile, tutte doti ricercate dall’allenatore Sardo per avere in mano una rosa ancora più completa. Il giocatore arriva da una serie di annate sfortunate e condite da infortuni pesanti, e quindi vede in questa nuova pagina della sua carriera una grande occasione di riscatto.

Ecco la nota del club alassino che ufficializza il passaggio del giocatore nel club dell’ape:

“Un Alassio a trazione anteriore: c’è anche Ronny Sacco per l’attacco della Baia. La rosa di Mister Enrico Sardo si arricchisce anche con l’innesto del trequartista classe 1998. Ronny ha vissuto buona parte della sua carriera calcistica in Piemonte: cresciuto nel Fossano ha vinto una Promozione e disputato i playoff Eccellenza. Successivamente, ha vestito le maglie di Moretta, Centallo, Busca sempre in campionati di qualità. Recentemente lo sbarco in Liguria con Vadino e Ceriale. Le sue doti tecniche e la forza fisica lo rendono un calciatore completo in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Dopo due stagioni sfortunate a causa di infortuni, la sua voglia di riscatto è palpabile e la Baia Alassio Auxilium è pronta a dargli tutto lo spazio che merita”.