Calcio, riconferme in massa per il Borghetto: la difesa è blindata

Borghetto Santo Spirito. Le graduatorie avevano messo il Borghetto in una più che buona posizione per essere ripescato in Prima Categoria. Nel mentre si attende un’ufficialità a riguardo, il sodalizio granata continua a lavorare per dare a mister Rattalino una rosa competitiva ai nastri di partenza.

Uno degli obiettivi principali era preservare una buona ossatura di squadra che potesse portare ad un percorso di continuità. Ed oggi ecco una serie di riconferme:

“Confermiamo in blocco la difesa dell’anno scorso.

Fabio Allisiardi

Alessandro Briozzo

Angelo Dileo

Mattia Furnari

Luca Paradisi

Tommaso Quartieri

Pietro Sarà

Siamo felici di ripartire dai ragazzi protagonisti della scorsa stagione. Alcuni sono degli autentici veterani, altri sono qui da meno tempo ma già profondamente legati al nostro ambiente. A tutti i ragazzi i migliori auguri da parte della società”.