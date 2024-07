Calcio, Pietro Saccone guiderà ancora la Juniores del Legino

Savona. I verdeblù hanno festeggiato la vittoria del campionato regionale di Juniores, un evento storico per il club.

Un rapporto che va oltre al campo quello con il tecnico finalese Pietro Saccone, che continuerà la sua avventura leginese: sarà ancora lui, insieme al vice Maretti, a guidare nuovamente la formazione Juniores.

Il comunicato: “Saccone e Maretti saranno nuovamente i mister della nostra Juniores di Eccellenza. La riconferma da parte di Carella è arrivata per difendere il titolo di campioni regionali in carica della stagione scorsa (ne è valso l’accesso alle fasi nazionali, traguardo storico per il nostro club).

I mister andranno a comporre quindi lo staff per la stagione 2024/25. La Juniores per noi è un ottimo trampolino di lancio, molti giocatori arrivano infatti in questo gradino di crescita per completare il percorso in prima squadra. Raggiungere la rosa dei convocati di mister Tobia sarà infatti uno degli obiettivi stagionali dei nostri ragazzi, sfruttando anche il nostro grande impegno nella valorizzazione dei nostri giovani “km 0”.”