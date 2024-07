Calcio, parola ai nuovi giovani del Pontelungo: le dichiarazioni di Asteggiante, Ardissone e Bolia

Albenga. La scorsa stagione è stata ricca di soddisfazioni per il Pontelungo, sesto in Promozione. E quella che sta per cominciare parte, anche, nel segno dei giovani. Infatti, sono stati annunciati tre ragazzi classe 2005 che ampliano la rosa di mister Zanardini: Federico Ardissone, Leonardo Asteggiante e Marco Bolia. Il primo, attaccante, arriva dall’Imperia, gli altri due, rispettivamente centrocampista e difensore, provengono dal Pietra Ligure. I tre giocatori hanno raccontato i motivi della scelta di trasferirsi e del perché il Pontelungo può essere un’occasione di crescita. Ecco, dunque, le loro parole.

Per quali motivi credete che il Pontelungo possa essere la scelta giusta per la vostra maturazione calcistica?

Asteggiante: Credo che il Pontelungo sia la scelta migliore perché innanzitutto è un’ottima squadra e inoltre la vedo come una grossa occasione per migliorare me stesso in tutto e per tutto, grazie anche all’aiuto di un gruppo molto unito che da tanto tempo gioca insieme. Inoltre ho sentito molta fiducia nei nostri confronti.

Ardissone: Perché Il Pontelungo l’anno scorso ha sfiorato i playoff partendo con l’obiettivo di salvarsi ed è stato un ottimo risultato. Inoltre ha una rosa di giocatori importante (alcuni li ho conosciuti al Trofeo Città di Albenga) ed un ottima società, il ds Salvatore Curri mi conosce da quando sono piccolo. Sono felice della scelta che ho fatto spero di ripagare sul campo la fiducia.

Bolia: Sono felicissimo di affrontare una nuova avventura in un’altra squadra. Credo che il Pontelungo sia stata la scelta più giusta, visto la calorosa accoglienza che mi hanno dato. Ho sentito la fiducia da parte del mister e dei dirigenti, questa piazza è perfetta per mettermi di nuovo in gioco e migliorare sempre di più. Non vedo l’ora di cominciare.

Cosa vi hanno lasciato le ultime esperienze e come vi aiuteranno in questa avventura?

Asteggiante: ⁠I 4 anni che ho passato a Pietra sono stati veramente fondamentali per la mia crescita personale e calcistica. Soprattutto i 2 anni in cui mi sono allenato in prima squadra con dei calciatori incredibili che mi hanno insegnato molto, così come tutta la dirigenza.

Ardissone: Ad Imperia è stata un’esperienza meravigliosa a partire dal settore giovanile. In prima squadra ho esordito e segnato 2 goal in Eccellenza, ma soprattutto ho potuto allenarmi con giocatori forti che mi hanno aiutato a crescere.

Bolia: Il Pietra è stata la mia prima e unica squadra da quando ho cominciato a giocare a calcio fino ad ora, è la mia seconda casa. Mi ha aiutato prima di tutto come persona e poi come calciatore. Negli ultimi anni, quando sono salito in prima squadra mi hanno aiutato molto a crescere individualmente e sicuramente mi hanno instaurato una buona base che mi aiuterà ad affrontare quest’anno. Giocare con giocatori più grandi e con più esperienza mi ha educato a come comportarmi in una prima squadra. Quindi, devo solamente ringraziare il Pietra per le tante gioie raggiunte negli anni.

La società ha annunciato anche gli ingressi di giocatori più esperti, uno su tutti Rocca. Quanto sarà importante avere figure più esperte nello spogliatoio?

Asteggiante: Figure come Rocca nello spogliatoio sono fondamentali, perché se si vuole fare bene, il gruppo deve sempre essere al primo posto. Non lo consoco bene personalmente, ma mi è sempre stato detto che lui riesce sempre a unire molto la squadra.

Ardissone: La società ha fatto ottimi acquisti. Rocca non lo conosco se non di fama ma non vedo l’ora di potermi allenare con lui e con gli altri “senatori” della squadra. Avere giocatori con esperienza per noi “giovani” è fondamentale.

Bolia: Le figure più esperte nello spogliatoio sono fondamentali per l’andamento della squadra, perché riescono ad unire il gruppo sia nei momenti positivi sia nei momenti negativi. Un giocatore come Rocca, con la sua esperienza, sarà molto importante per il nostro gruppo e darà la motivazione giusta per tutta la stagione, insieme a tutti gli altri giocatori esperti del Pontelungo che ci aiuteranno ad essere un gruppo sempre più unito.

Quali saranno i vostri obiettivi personali per questa stagione?

Asteggiante: I miei obiettivi personali per questa stagione sono molto semplici: fare del mio meglio per aiutare la squadra e dare il 100% ad ogni partita.

Ardissone: Personalmente mi interessa il risultato della squadra, se andare in doppia cifra significasse migliorare il piazzamento dell’anno scorso sarebbe perfetto. Sognare non costa niente!

Bolia: Essendo un terzino, il mio obiettivo sarà quello di migliorare partita dopo partita sotto il punto di vista difensivo, sugli 1 contro 1 e anche tecnicamente in fase di possesso. Poi, ovviamente, anche contribuire in fase offensiva per la squadra, cercando di essere sempre pronto ad ogni situazione.