Calcio. Nuovo innesto per la Letimbro: ecco Gregorio Rebizzo

Savona. La squadra di mister Roso continua a prendere forma, ecco un’altro rinforzo difensivo. Gregorio Rebizzo, classe 1999, is unirà alla squadra gialloblù per la stagione 2024/25. Torna a calcare un campo da calcio dopo uno stop di 2 anni, e la voglia di voler riassaporare l’aria del rettangolo verde è tanta.

Ecco il comunicato del club:

“L’ASD Letimbro 1945 ha il piacere di annunciare che per il prossimo campionato di Prima Categoria indosserà la maglia gialloblù Gregorio Rebizzo. Difensore classe 1999, dopo essere stato fermo per due stagioni è pronto a tornare ad indossare gli scarpini. Cresciuto nei settore giovanili di Veloce e Albissole, ha poi fatto il suo esordio in prima squadra con la maglia del Quiliano & Valleggia. La società dà il benvenuto al nuovo rinforzo della squadra di mister Roso, augurandogli una buona stagione”.