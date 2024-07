Calcio, non si ferma il mercato del Vadino. Feroleto: “Operato molto bene. Nostro obiettivo? Fare più punti possibili fin dall’inizio”

Con l’Albenga in attesa, la San Filippo Yepp che ha iniziato con il botto il mercato e il Pontelungo che ha già piazzato qualche colpo oltre ad alcune riconferme, il club ingauno sicuramente più attivo in questa sessione estiva è il Vadino. È ormai da quasi 2 settimane che, ogni giorno, il club arancionero ufficializza un nuovo giocatore oltre a svariate permanenze.

Un mercato che punta fortemente sui ragazzi giovani, che possono già vantare diverse stagioni nella categoria e quindi già pronti alle sfide di un campionato che quest’anno ha alzato non poco l’asticella. Ancora prima di conoscere le varie sfidanti della Prima Categoria “A”, di cui si possono già intuire le squadre (con un occhio anche sul Savona che potrebbe rientrarci), i vari club si stanno dando battaglia sul mercato.

Il Vadino arriva da un quarto posto, e il dg Emanuele Feroleto ha voluto raccontare i suoi repentini colpi di mercato estivo: “Abbiamo disputato una stagione importante l’anno scorso costruendo una rosa di livello. Quest’anno, per vari motivi, abbiamo rivoluzionato la rosa. Siamo sicuramente la squadra più giovane del campionato, sia in campo ma anche nella società, e questo rende la sfida ancora più affascinante.

“Abbiamo – prosegue l’intervistato – operato molto bene sul mercato: abbiamo preso profili giusti sia per il campo che per lo spogliatoio siccome tutti i tesserati si conoscono da tempo. È ancora troppo presto per conoscere un primo abbozzo degli undici titolari, ma son sicuro che tutti riusciranno a ritagliarsi un buon spazio all’interno del campo. Son tutti possibili titolari. Sarà sicuramente un campionato molto più competitivo per tutti siccome molte squadre hanno alzato l’asticella, ma ho massima fiducia in questi ragazzi. Ci divertiremo sicuramente”.

E in attesa di altri colpi, previsti per i prossimi giorni, ecco anche le prime anticipazioni sul percorso “pre-season” della squadra albenganese: “La preparazione inizierà subito dopo Ferragosto. Il nostro obiettivo? Fare più punti possibili fin dall’inizio. Poi valuteremo man mano che andremo avanti dove potremmo arrivare. Avendo rivoluzionato molto, dalla squadra al mister, bisognerà prima di tutto mantenere la categoria”.