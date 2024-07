Calcio, Millesimo tra addii e nuovi arrivi. Il saluto della società agli eroi del double: “I loro nomi sono scritti nella storia di questa società”

Millesimo. “Oggi vogliamo fare un doveroso e sentito ringraziamento a tutti i giocatori che, per svariati motivi, non continueranno a vestire giallorosso la prossima stagione. I loro nomi sono scritti nella storia di questa società grazie al Double della stagione scorsa. In più, alcuni di loro hanno scritto altre pagine davvero importantissime nel libro di storia del calcio a Millesimo e sono stati fondamentali in questo ciclo vincente in campo e di rinascita e ricostruzione per il futuro a livello societario e di settore giovanile”.

Inizia con queste parole la lettera pubblicata sui propri profili social dal Millesimo, sodalizio che in vista della prossima stagione sta operando un notevole restyling alla rosa a disposizione dei tecnici Fabio Macchia e Ivo Castello. La società del presidente Levratto tuttavia, prima di concentrarsi interamente sul campionato che verrà, ci ha tenuto a ringraziare tutti i giocatori che hanno fatto parte del gruppo che ha dominato il girone “A” dell’edizione 2023/2024 della Prima Categoria conquistando inoltre per la prima volta nella storia del club valligiano la Coppa Liguria.

Di seguito ecco i calciatori che, oltre a Ferri e Protelli, non vestiranno più giallorosso:

“Matteo Bertuzzo : leader silenzioso – prosegue il comunicato – con un immenso attaccamento ai colori giallorossi; ha sempre giocato nel Millesimo, fin da quando ha iniziato a dare i primi calci al pallone nel nostro settore giovanile. Esempio di correttezza, lealtà, serietà e costanza, con un’intelligenza fuori dal comune. Si è ritagliato negli anni uno spazio sempre più importante nel nostro spogliatoio diventandone una colonna portante grazie a un atteggiamento sempre positivo e disponibile. Tassello fondamentale di un ciclo vincente. Il vuoto che lascerai sarà frastornante! Infinite grazie Bertu!

: leader silenzioso – prosegue il comunicato – con un immenso attaccamento ai colori giallorossi; ha sempre giocato nel Millesimo, fin da quando ha iniziato a dare i primi calci al pallone nel nostro settore giovanile. Esempio di correttezza, lealtà, serietà e costanza, con un’intelligenza fuori dal comune. Si è ritagliato negli anni uno spazio sempre più importante nel nostro spogliatoio diventandone una colonna portante grazie a un atteggiamento sempre positivo e disponibile. Tassello fondamentale di un ciclo vincente. Il vuoto che lascerai sarà frastornante! Infinite grazie Bertu! Lorenzo Franco : millesimese doc, per 8 anni ha vestito la nostra maglia e sempre da protagonista. Baluardo difensivo vecchio stampo, l’urlo “Frankkkk” rieccheggerà per molto tempo al Comunale di Millesimo. Ha sposato con grande amore e grandissimo attaccamento i nostri colori togliendosi bellissime soddisfazioni. Per sempre grati Frank!

: millesimese doc, per 8 anni ha vestito la nostra maglia e sempre da protagonista. Baluardo difensivo vecchio stampo, l’urlo “Frankkkk” rieccheggerà per molto tempo al Comunale di Millesimo. Ha sposato con grande amore e grandissimo attaccamento i nostri colori togliendosi bellissime soddisfazioni. Per sempre grati Frank! Lorenzo Ciravegna : purtroppo ha dovuto saltare la stagione appena conclusa per recuperare totalmente da quel brutto infortunio che lo ha condizionato nelle ultime tre stagioni, ma Lorenzo rimane uno dei protagonisti di un ciclo irripetibile. Giocatore di gran classe, ha saputo deliziare il pubblico del Comunale per parecchi anni. Il classico numero “10”. Innamorato anche lui della maglia giallorossa, l’unica che ha vestito, dal momento che ha sempre giocato per il Millesimo fin da bambino. Grazie Cira!

: purtroppo ha dovuto saltare la stagione appena conclusa per recuperare totalmente da quel brutto infortunio che lo ha condizionato nelle ultime tre stagioni, ma Lorenzo rimane uno dei protagonisti di un ciclo irripetibile. Giocatore di gran classe, ha saputo deliziare il pubblico del Comunale per parecchi anni. Il classico numero “10”. Innamorato anche lui della maglia giallorossa, l’unica che ha vestito, dal momento che ha sempre giocato per il Millesimo fin da bambino. Grazie Cira! Daniele Rabellino : detto Kama, Daniele ha vestito la nostra maglia per ben 7 anni ed è stato sicuramente un portiere che verrà ricordato qui a Millesimo. Un numero 1 di tutto rispetto che ha sfoderato alcune parate che rimarranno negli occhi e nella mente di molti. Assoluto protagonista nella vittoria della Coppa Liguria della scorsa stagione con ben due rigori parati. Sei stato grande Kama!

: detto Kama, Daniele ha vestito la nostra maglia per ben 7 anni ed è stato sicuramente un portiere che verrà ricordato qui a Millesimo. Un numero 1 di tutto rispetto che ha sfoderato alcune parate che rimarranno negli occhi e nella mente di molti. Assoluto protagonista nella vittoria della Coppa Liguria della scorsa stagione con ben due rigori parati. Sei stato grande Kama! Fabrizio Negro : detto Farmacia, Fabry è un ragazzo fantastico, un giocatore affidabile, serio, duttile, che ha fornito ottime prestazioni in giallorosso. Uno dei protagonisti dentro e fuori dal campo di questo ciclo vincente. È entrato nel cuore di tutti noi e non verrà mai dimenticato. Grazie di tutto Fabry! Ti auguriamo il meglio e ti vogliamo bene!

: detto Farmacia, Fabry è un ragazzo fantastico, un giocatore affidabile, serio, duttile, che ha fornito ottime prestazioni in giallorosso. Uno dei protagonisti dentro e fuori dal campo di questo ciclo vincente. È entrato nel cuore di tutti noi e non verrà mai dimenticato. Grazie di tutto Fabry! Ti auguriamo il meglio e ti vogliamo bene! Riccardo Morielli : guerriero di innumerevoli battaglie, gladiatore del centrocampo. Ha fatto della grinta la sua caratteristica principale, combattendo su ogni pallone e non mollando mai. Ha giocato a Millesimo in due diversi momenti, sei anni nella sua prima esperienza finita nel 2013 e questi ultimi cinque anni anni dopo la sua lunga permanenza a Legino, per un totale di 11 anni “con tanto cuore” come direbbe lui stesso. Grazie per ogni singola corsa e ogni tackle, grazie di tutto Ricky!

: guerriero di innumerevoli battaglie, gladiatore del centrocampo. Ha fatto della grinta la sua caratteristica principale, combattendo su ogni pallone e non mollando mai. Ha giocato a Millesimo in due diversi momenti, sei anni nella sua prima esperienza finita nel 2013 e questi ultimi cinque anni anni dopo la sua lunga permanenza a Legino, per un totale di 11 anni “con tanto cuore” come direbbe lui stesso. Grazie per ogni singola corsa e ogni tackle, grazie di tutto Ricky! Giovanni Rovere : millesimese doc, educazione doc, preparazione calcistica e sportiva doc, giocatore doc. Ragazzi così ce ne sono davvero pochi, grazie Giova per tutto quello che hai dato al Millesimo e per gli esempi sempre positivi che hai fornito. Sei stato un giocatore fondamentale dentro e fuori dal campo oltre che essere un grandissimo attaccante. In bocca al lupo Giova!

: millesimese doc, educazione doc, preparazione calcistica e sportiva doc, giocatore doc. Ragazzi così ce ne sono davvero pochi, grazie Giova per tutto quello che hai dato al Millesimo e per gli esempi sempre positivi che hai fornito. Sei stato un giocatore fondamentale dentro e fuori dal campo oltre che essere un grandissimo attaccante. In bocca al lupo Giova! Gentian Torra: giocatore sublime. Un piacere per gli occhi averlo visto calcare il nostro campo. Oltre che per le incredibili qualità tecniche verrà ricordato anche per la serietà, la correttezza, il rispetto e l’educazione dimostrate in questi 4 anni insieme. È stato un piacere e un onore! Grazie Gent!

Vogliamo ringraziare sentitamente anche Sebastiano Molinari, Gabriele Icardo, Elvis Metalla, Patrick Quinonez, Giulio Brusco, Giorgio Delfino, Alessandro Greco, Simone Guarco, Brajan Haxhiraj, Gabriele Armellino e Luigi Cerato per il tempo e le emozioni vissute insieme nella famiglia giallorossa”.

“Auguriamo ad ognuno il miglior futuro possibile, calcistico e non! Forza Mresciu!”, conclude la lettera divulgata dal sodalizio valligiano.

Non solo addii: nella giornata di venerdì il Millesimo ha arricchito il proprio elenco dei “nuovi arrivi” con il nome di Fabio Enzi. Classe 2006, l’attaccante nell’ultima stagione ha militato tra le file del Vado Juniores risultando il capocannoniere della squadra con 16 reti messe a referto. Un innesto di spessore dunque per una squadra ambiziosa che, nonostante lo status di neopromossa, sulla carta sembra poter ambire a qualcosa di più rispetto ad una salvezza tranquilla.