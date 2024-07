Calcio, l’ex Vado Codutti in Serie B olandese

I due anni di Serie D con il Vado sono serviti parecchio a Lorenzo Codutti visti i tanti miglioramenti tra le varie gestioni.

Anche sotto il piano emotivo, nei momenti più difficili come quello del suo infortunio, l’ex Udinese è sempre rimasto vicino alla squadra seguendola praticamente in ogni occasione. Infatti è diventato un elemento importante all’interno dello spogliatoio.

Una sua permanenza al Chittolina è stata però allontanata dallo svilupparsi di una trattativa: quella con il Dordrecht. Per Codutti, avendo anche la cittadinanza in Olanda, è un ambiente familiare, in un campionato di livello come la Serie B olandese.

“Felicissimo per il primo contratto da professionista– scrive sul proprio profilo Instagram -. Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici fatti in tutti questi anni. Un grazie anche a RR per il supporto e a tutta MvP per il lavoro svolto e la fiducia. È solo l’inizio“.