Calcio, l’arbitro Cazacu di Albenga dirigerà la finale del torneo internazionale Gothia Cup

La sezione arbitri di Albenga protagonista in Svezia.

L’arbitro della sezione AIA “Stefano Grasso” di Albenga Eusebiu Ciprian Cazacu è stato designato per dirigere la finale del Gothia Cup, il più grande torneo internazionale di squadre giovanili di calcio al mondo.

La prestigiosa manifestazione si svolge ogni estate a Goteborg e vanta la presenza di 1.800 squadre giovanili, provenienti da 80 Paesi a livello globale, che si sfidano in tornei delle varie categorie su 110 campi sportivi in una settimana densa di sport e divertimento.

Eusebiu, nello scorso mese di marzo, era stato selezionato insieme ad altri 9 giovani arbitri italiani nell’ambito dell’innovativo progetto denominato “Erasmus arbitrale”, sostenuto dal Comitato Nazionale AIA, per prendere parte alle direzioni di gara del torneo, anche queste affidate a fischietti provenienti da tutto il mondo (684 arbitri di 20 diverse nazionalità).

Viste le eccellenti prestazioni durante lo svolgimento del torneo, Cazacu è stato designato per la finalissima del torneo Under 18, massima categoria del torneo. La finale si svolgerà sabato 20 luglio alle ore 17.20 presso lo stadio del Goteborg “Gamla Ullevi” davanti a più di 30.000 spettatori, e sarà trasmessa televisivamente in Svezia, nonché in diretta streaming. Si affronteranno l’inglese Jusball FC e la norvegese FK Lillehammer, e il fischietto Ingauno sarà coadiuvato dall’assistente 1 Sardor Jurajev (Svezia), dall’assistente 2 Luka Buksa (Croazia) e dal quarto ufficiale Cedric Todemann (Germania).

Un riconoscimento importante per Eusebiu, che da poco ha centrato la promozione quale arbitro alla CAN D, e per tutto il movimento arbitrale e sportivo del comprensorio di Albenga.

“L’Associazione Italiana Arbitri con il progetto ‘Erasmus arbitrale’ valorizza l’impegno da parte degli organi tecnici sezionali e regionali che durante la stagione sportiva investono senza sosta per la crescita dei nostri giovani atleti. A nome del Consiglio Direttivo e tutta la sezione mi congratulo con Eusebiu per il riconoscimento ottenuto: non vediamo l’ora di sostenerlo a distanza!”