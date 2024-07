Calcio, la Nolese si stringe al dolore del massaggiatore Stefano Cantarella per la scomparsa della madre

Noli. Nolese in lutto. È scomparsa la madre di Stefano Cantarella, ex massaggiatore del club rimasto in ottimi rapporti con la società biancorossa.

Di seguito ecco il messaggio di cordoglio diffuso dal club: “Dirigenti, giocatori e tecnici della Polisportiva Nolese partecipano commossi al dolore dell’amico Stefano Cantarella, per la perdita della cara mamma.

Uniti si stringono intorno a Stefano che negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo il massaggiatore/fisioterapista della prima squadra e con il quale è ancora ancora vivo un ottimo rapporto di amicizia e stima professionale”.