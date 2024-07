Calcio, il Mallare attende di conoscere il proprio destino. Orsi: “Aspettiamo, la Prima Categoria sarebbe la nostra Serie A”

Mallare. “Sono 15 anni che sono nel Mallare. Avevamo celebrato la precedente promozione in Prima Categoria durante il periodo del Covid, motivo per cui non abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto. Ora ci auguriamo che ci ripeschino in Prima Categoria, le speranze sono buone. Noi festeggiamo comunque, per noi è come se avessimo vinto il campionato”.

Si era espresso così dopo la vittoria della finale playoff disputata contro il Pallare Maurizio Orsi, factotum del Mallare che, a due mesi esatti da quelle dichiarazioni, è tornato a parlare in vista della stagione che verrà. Al momento manca ancora la certezza del ripescaggio, ma i Lupi hanno già annunciato gran parte dei nomi della rosa a disposizione del confermato mister Marco Fiori.

“Stiamo andando avanti come se fossimo in Prima Categoria – spiega Orsi -, ma sappiamo di dover ancora pazientare per qualche giorno. Dalla federazione ci è stato comunicato che alcune squadre sembrerebbero essere in dubbio, staremo a vedere”.

“La deadline per le iscrizioni – prosegue l’intervistato – è fissata intorno al 23/24 luglio. Dopodichè finalmente conosceremo il nostro destino. Ovviamente, viste le tempistiche, per iniziare ad allestire la squadra non ci siamo potuti permettere di aspettare l’ufficialità di un eventuale ripescaggio. Ci stiamo comportando come se fossimo in Prima Categoria, anche perchè non è mai capitato che nessuna società venisse ripescata. Questo sarebbe il primo anno…”

Il Mallare, nella graduatoria pubblicata dalla federazione, occupa il secondo posto alle spalle dell’Atletico Casarza Ligure, un piazzamento che giustifica un cauto ottimismo: “Per noi la Prima Categoria sarebbe come la Serie A; la piazza trarrebbe sicuramente ulteriore entusiasmo da un eventuale ripescaggio”.

In conclusione, per quanto riguarda il mercato in entrata, Orsi ha lasciato intendere che la società tenterà di portare a termine almeno altri due innesti: “Abbiamo un paio di colpi in ballo, nei prossimi giorni vedremo se riusciremo a concretizzarli. Stiamo cercando qualcosa a centrocampo, ma siamo contenti di essere riusciti a confermare quasi integralmente il gruppo dello scorso anno. Sappiamo di poter contare su degli ottimi ragazzi, vorremmo riuscire ad allestire un gruppo che possa salvarsi in Prima Categoria senza particolari patemi”.