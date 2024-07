Calcio, la Primavera del Genoa continuerà a parlare “savonese”: il nuovo allenatore è lo spotornese Jacopo Sbravati

In seguito agli ottimi risultati ottenuti alla guida della formazione under 15 del Grifone, ecco il grande salto: lo spotornese Jacopo Sbravati la prossima stagione guiderà la Primavera del Genoa. Per uno Sbravati che va dunque (l’ex responsabile del settore giovanile Michele Sbravati ha salutato in direzione Juventus, ndr) vi è uno Sbravati che resta scalando le gerarchie.

Il neoallenatore della Primavera del Grifone coglierà l’eredità del duo composto da Alessandro Agostini e dal finalese Vincenzo Sgambato, coppia che ha optato per una nuova avventura in sella alla panchina del Pontedera (squadra militante in Serie C).

Di seguito ecco il comunicato diramato dalla società rossoblù: “Il Genoa CFC comunica che Jacopo Sbravati, vice-campione nel recente campionato nazionale Under 15, è il nuovo tecnico della Primavera.

Sbravati opera da anni nei quadri giovanili ed è titolare di qualifica di allenatore Uefa A. Dirigerà il primo allenamento venerdì p.v. alla ripresa dell’attività per la rappresentativa Under 20”.