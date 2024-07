Finale Ligure. Operazione annunciata in serata per il club giallorossoblù. Filippo Bertozzi, proveniente dal Vadino, si unisce alla rosa di Davide Brignoli per la prossima stagione sportiva.

Il comunicato:

“Filippo Bertozzi è un nuovo giocatore del Finale. Classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Albenga con esperienze con Baia Alassio e Vadino.

Il presidente Candido Cappa gli augura il benvenuto in maglia giallorossoblù”.