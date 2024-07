Calcio. Ferraro saluta la Cairese: “Spero sia un arrivederci. Allenare? La mia vita, potrei togliermi ancora soddisfazioni”

“Prima di tutto, ci tengo a ringraziare la famiglia Boveri e in modo particolare il dg Laoretti per avermi dato modo di far parte della famiglia Cairese“. Così si apre l’addio di Flavio Ferraro alla Cairese, arrivato nella squadra della Val Bormida a fine gennaio e terminando la sua breve carriera da direttore tecnico con la vittoria finale dei playoff, ottenendo la Serie D. Per lui, l’inizio di un nuovo ruolo, siccome il “Baffo” più conosciuto del dilettantismo ligure lo si era sempre e solo visto in panchina in veste di allenatore.

Ma la Serie D ha cambiato i piani della squadra gialloblù, la quale non presenterà più la figura del direttore tecnico nel suo organigramma, terminando in modo totalmente consensuale i rapporti con Ferraro. In una piccola intervista ai nostri microfoni, ci ha voluto raccontare i mesi passati nel club.

“E’ stata un‘esperienza breve e molto intensa, in un ruolo per me nuovo, culminata con la grande vittoria playoff e il ritorno in Serie D. A fine stagione, mi è stato comunicato che la figura del direttore tecnico non farà più parte dell’organigramma, di conseguenza abbiamo interrotto il rapporto, con molta serenità e tranquillità“.

“Hanno riconosciuto il mio apporto per raggiungere questo obiettivo – continua Ferraro -, ma la società ha ritenuto opportuno fare a meno di questa figura per la prossima stagione. Mi avrebbe fatto molto piacere proseguire, ma accetto con estrema serenità questa decisione, sperando non sia solamente un addio ma un arrivederci“.

Tutti i componenti di staff e rosa si porteranno dentro al cuore un’annata così particolare: “Ci sono stati molti bei momenti. Il rapporto meraviglioso instaurato con tutto l’ambiente e con i giocatori è probabilmente uno dei ricordi migliori. Per quanto riguarda la cavalcata playoff, per me non è stata una sorpresa. Non pensavo che i ragazzi potessero essere così bravi a renderla più semplice del previsto, ma dopo il recupero della partita di Recco, avevo dichiarato di avere l’esatta certezza che questa squadra potesse ben figurare con le squadre d’Eccellenza di tutta Italia. I ragazzi, in maniera meravigliosa, l’hanno dimostrato vincendo tutte le gare dei playoff”.

Rivedremo Ferraro sedere nuovamente in panchina oppure ricoprirà un nuovo incarico in dirigenza per un’altra squadra?: “La voglia di allenare è sempre grandissima. Ho accettato questo ruolo siccome mi è stato chiesto dalla famiglia Boveri, in una società molto ambiziosa e siccome non solo nel breve ma anche in un prossimo futuro sarà questo il ruolo che potrò permettermi di ricoprire. Se capiterà l’opportunità di allenare valuterò l’offerta molto volentieri, è tutta la mia vita. Sento ancora di potermi togliere qualche soddisfazione“.