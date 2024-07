Prima Categoria, due ex Baia Alassio per il Vadino ed un ritorno per lo Speranza: ecco i nomi

Albenga/Savona. Sta per finire questo caldo giovedì di luglio, come ancora una volta è stata molto calda questa giornata di calciomercato, sia professionistico che non. Ma andiamo con ordine: il Vadino ha svelato altri due nuovi acquisti. Il dg del club Feroleto, in questi giorni, ha dimostrato di aver mantenuto la parola, andando ad operare già in diversi momenti sul mercato, puntando su giocatori giovani ma già con diversa esperienza nella categoria.

Per la difesa, la new entry è Tommaso Fazio, classe 2003 che ha già militato in Prima Categoria con la maglia della Baia Alassio oltre che in Eccellenza con il Finale (squadra in cui è cresciuto) e in Promozione sempre con la Baia Alassio e con il Pontelungo.

Sempre ex Baia Alassio, sempre classe 2003, ma questa volta si parla di un attaccante. Ecco Andrea Esposito, in arrivo dalla squadra alassina e pronto a mettersi al servizio della squadra arancionera. Il giocatore conosce già molto bene Albenga essendo ingauno ed essendo cresciuto nelle giovanili del club bianconero della città.

Prendendo l’A10 e dirigendoci invece a Savona, ecco il colpo in attacco dell0 Speranza: Michael Ciappellano torna ad essere un giocatore rossoverde. Dopo aver vestito le maglie di Altarese e Cengio, il classe 1996 torna nel club che l’ha cresciuto calcisticamente. Per lui due reti nello scorso campionato di Prima Categoria.

Ecco il comunicato del club: “La società A.S.D. Speranza 1912 F.C. è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la nuova stagione: Michael Ciappellano. L’attaccante classe 1996 torna a vestire i colori rossoverdi dopo aver fatto tutta la trafila dalla scuola calcio al debutto in prima squadra. Nell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia del Cengio. Bentornato a casa Michael, forza Speranza”.