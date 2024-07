Calcio, Dorigo saluta la “sua” Spotornese: “Non avrei mai lasciato, ma le favole non sempre hanno il lieto fine”

Spotorno. Risale a circa due settimane fa la notizia della separazione tra la Spotornese e mister Federico Dorigo. Tra i soci fondatori del nuovo corso della società, l’ex allenatore, capitano e bandiera del club biancazzurro quest’oggi ha scelto di salutare la piazza attraverso una lettera pubblicata sui propri profili social in cui ha ripercorso i momenti vissuti insieme al sodalizio del presidente Ravera.

Di seguito ecco il contenuto della sua missiva: “Eccoci qua, dopo 4 anni, da quelle prime riunioni, un po’ impauriti ma con un progetto ambizioso e così grande che ancora oggi si insegue. Con tanta passione, dedizione e forza di volontà abbiamo lavorato, cercato di migliorare e di guardare al futuro sempre con fiducia… Per me, sia fuori dal campo da socio rifondatore, che dentro, da capitano prima e da allenatore poi…

Non avrei mai lasciato questa società, dove sin da bambino ho considerato la mia famiglia, ed è così che mi sarebbe piaciuto far passare l’immagine a tutti i bambini che stanno tornando a giocare per la squadra del proprio paese… Ma le favole non finiscono sempre con il lieto fine… Ho dato l’anima per questi colori ed è per questo che porterò con me tutti i momenti belli ma anche i più brutti, e non parlo solo di risultati. La mia professionalità, affidabilità e passione con cui porto avanti i miei impegni sono i miei punti di forza e lo saranno sempre.

Ringrazio tutta la società per la fiducia dimostratami fino a ieri, ringrazio i miei collaboratori Davide Ferraro in primis per avermi fatto crescere sotto tanti aspetti, che mi ha supportato e sopportato, i prof Andrea Cossu prima e Diego Tovano quest’anno. Ringrazio tutti i giocatori che hanno sposato questo progetto, che sono stati miei compagni e poi miei giocatori, ma anche quelli che l’hanno snobbato, che non ci hanno creduto, fa parte del gioco.

Ringrazio i D.S. Luca Lasio, Massimo Peluffo e Andrea Cosentino per la pazienza nel sopportarmi. Ringrazio infinitamente i Drunkerz per l’affetto e la vicinanza in un momento difficile della mia vita e per esserci sempre stati a darci quella spinta in più, per cercare di raggiungere risultati in campo e fuori.

Ora se ci sarà la possibilità, sono pronto per una nuova sfida, più carico che mai, come sempre! Anche se una parte del mio cuore rimarrà”.