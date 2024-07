Calcio, Daniele Poggi è il responsabile tecnico del Vadino: “Sono di nuovo a casa”

Albenga. Il suo ingresso nel Vadino era nell’aria da diverso tempo, ora è diventato ufficiale. Il club ingauno ha un nuovo responsabile della Prima Squadra: è Daniele Poggi.

“Felice ed orgoglioso, scelta di cuore e bella opportunità. Sono di nuovo a casa – dichiara Poggi -. Ringrazio Emanuele Feroleto e Vittorio Bacchetta per la fiducia che mi hanno mostrato sin da subito, non è scontato dare questa possibilità a un ragazzo di 29 anni. E ringrazio tutti i ragazzi che hanno deciso di affidarsi a me“.

“Come ho già detto anche a loro, farò di tutto per renderli felici e fare una bella stagione. Iniziamo un progetto che vedrà al centro tanti ragazzi giovani. Non vedo l’ora di cominciare”, chiosa Poggi