Calciomercato: confermato il blocco mediano del Borghetto

Borghetto. Dopo le prime conferme riguardanti il reparto difensivo granata, ecco anche le conferme per il centrocampo. Tommaso Amendola, Imad Dahmani, Davide Gatto e Elia Pianese saranno ancora una volta giocatori del Borghetto 1968.

I giocatori, che agiscono nel ruolo di mediani, sono tutti molto giovani e cresciuti nel settore giovanile della squadra granata. Questo conferma le parole del dirigente ed ex allenatore della prima squadra Perrone che, qualche settimana fa, aveva spiegato come uno degli obiettivi principali del club fosse quello di continuare con i propri giovani, senza doverli per forza cercare altrove. Non si escludono altre riconferme nei prossimi giorni.

Ecco il comunicato del club: “Confermata in blocco la difesa, la stessa sorte tocca al reparto mediano. Siamo lieti di comunicare che Tommaso Amendola, Imad Dahmani, Davide Gatto e Elia Pianese indosseranno la nostra maglia granata anche la prossima stagione. Quattro ragazzi nati e cresciuti nella nostra società con cui non vediamo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi. Attrarre nuovi acquisti è importante, ma poter contare di anno in anno su ragazzi cresciuti nella nostra società nel cuore ci riempie di orgoglio”.