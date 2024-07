Calcio, colpo ligure per il Novara: per il centrocampo c’è l’andorese Gianmarco Basso

“Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Basso. Il centrocampista firma un contratto fino al 30/06/2026″. Questa la comunicazione che il club piemontese aveva dato qualche giorno fa sui propri canali ufficiali.

Il centrocampista andorese classe 1999 è azzurro. Il suo percorso inizia dalle giovanili dell’Entella e a Finale Ligure con Pietro Buttu in panchina, con cui esordisce in Serie D a 17 anni. Poi esperienze in categoria, tra cui a Lavagna e Sanremo, per poi approdare in Serie C con le maglie di Vibonese e Ancona.

Ora per lui una nuova avventura in Piemonte con la società di cui fa parte la famiglia Boveri, proprietaria del club per il 50%.