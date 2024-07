Calcio, Borghetto. Avanti con capitan Sabia: “Monumento granata”

Borghetto Santo Spirito. In attesa dell’ufficialità per il ripescaggio, il Borghetto continua nella formazione della rosa per il prossimo anno.

Confermato oggi il capitano granata Simone Sabia.

Il comunicato del club:

Siamo felici di comunicare che anche quest’anno, per la ventiquattresima stagione consecutiva, Simone Sabia vestirà granata. Il nostro capitano incarna a pieno i valori di passione e identità che cerchiamo di trasmettere dal 1968 a oggi: tutta la vita con una sola maglia, è ormai un monumento granata.

Nessuno rappresenta la nostra Prima Squadra e la nostra storia recente meglio di Simone e noi siamo orgogliosi e felici di averlo con noi. Siamo passati insieme per momenti difficili, adesso con una rinnovata ambizione ci siamo posti nuovi obiettivi che non vediamo l’ora di raggiungere. Sempre insieme.

Grazie di tutto, cap.