Calcio, Bardineto. L’orgoglio della presidente Ferraro: “Ritorno in FIGC frutto del lavoro degli ultimi dieci anni”

Bardineto. Il club neroverde è tornato all’interno della FIGC dopo una lunga assenza. Ora la fase della creazione della squadra che giocherà il campionato di Seconda Categoria. Settimana scorsa era stata quella del colpo Gioele Ponzo, resta pressoché poco tempo per scoprire ancora più elementi a disposizione di mister Ciravegna.

E a confermarlo è la presidente Francesca Ferraro: “Per la nuova stagione abbiamo confermato tutti i giocatori che erano con noi in quella passata, molti dei quali hanno deciso di proseguire. A breve il direttore sportivo ed il direttore generale sveleranno i nuovi acquisti, tra cui alcuni importanti innesti dalla Riviera. Come da loro già annunciato abbiamo il piacere di avere con noi Gioele Ponzo, bardinetese e grande professionista, che raggiunge il fratello Giordi, ormai un pilastro per la nostra squadra. Di sicuro uno dei nostri punti di forza è aver costruito col tempo un gruppo di giocatori locali e ce ne saranno altri tra i nuovi acquisti che scoprirete”.

Sono settimane piacevoli per tutta la società valbormidese. Parlare della rosa del prossimo futuro, infatti, è una soddisfazione per ogni membro del club. “Sono orgogliosa ed entusiasta di aver raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata da due anni a questa parte – dichiara Ferraro -. Dopo nove anni di campionato Amatoriale siamo riusciti a riportare il Bardineto in FIGC. Credo che lo meritiamo sia come società, per l’impegno e la serietà che abbiamo dimostrato, sia come paese. Ovviamente questo risultato é frutto del lavoro degli ultimi dieci anni, per questo ringrazio i dirigenti ed i giocatori che hanno fatto parte del nostro gruppo in tutti questi anni ed anche ACSI che ci ha permesso di dare continuità all’ambito calcistico di Bardineto. Vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori, i componenti del nuovo direttivo Zunino Fiorenzo, Rinaldi Alessia, Goso Erica e Piccinino Nicolò. I collaboratori tecnici, chi si occupa del nostro prezioso impianto sportivo, dalla manutenzione alla pulizia. Il ds Antonio Vona ed il dg Luca Di Crescenzo che, insieme a mister Davide Ciravegna, hanno creato un ottimo gruppo. Ed infine il Comune di Bardineto che ci fornisce il giusto supporto”.

Ancora troppo presto per iniziare a mettere in piedi un settore giovanile: “Per le nostre forze sia per il numero di ragazzi non è una cosa fattibile almeno al momento. In più fortunatamente a Calizzano è sempre esistito e continua ad esistere e quindi siamo ben contenti che i nostri ragazzi possano coltivare la loro passione senza necessariamente doversi spostare“.

Ma l’intenzione è presente proprio per il pensiero sociale rivolto verso i giovani: “La nostra filosofia fa sì che ogni anno i giovani di Bardineto e non, che intendano intraprendere la strada calcistica, vengano inseriti nell’ambiente per avvicinarsi gradualmente alla Prima Squadra. Questo denota il nostro spirito cioè lasciare spazio per tutti e dare un servizio sociale oltre che sportivo“.

“Il nostro obiettivo stagionale é quello di fare un buon campionato, che ci permetta di lavorare bene e di divertirci. Forza Bardineto!”, chiosa Ferraro.