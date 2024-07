Calcio, Albenga. Ecco le possibili conferme per la stagione 2024/25

Albenga. La situazione in casa US Albenga è da mesi ormai sotto i rilfettori, anche se non si conosce ancora molto delle imminenti operazioni. La nuova società sta lavorando ‘sotto traccia’ per delineare i nuovi profili societari e quelli del comparto squadra per la prossima stagione. Al momento non si ha ancora però nulla di certo, e questo sta rendendo la piazza sempre più impaziente di conoscere tutti i retroscena di questa situazione estiva.

Risposte che, proprio come il tempo metereologico di questa summer season, sembrano non arrivare mai. Ma, poco a poco, sembrerebbe che i dirigenti ingauni possano iniziare a rivelare i frutti del proprio operato. Sarà infatti organizzata probabilmente a breve una conferenza stampa con le varie testate locali per presentare la nuova dirigenza.

Ma ad oggi, chi sarà presente nella rosa bianconera del prossimo anno? Non è ancora del tutto certo, ma sembrerebbero esserci delle prime indiscrezioni su chi sarà riconfermato nella rosa per la stagione 2024/25.

DIFESA

Sicuramente il grande pregio dell’Albenga della passata stagione è stato sicuramente il reparto difensivo. Solamente 33 gol subiti in 38 partite, posizionandosi come quarta difesa del campionato. Per questo, la maggior parte dei giocatori che potrebbero essere ad un passo dalla riconferma arrivano soprattutto dal reparto arretrato. Partendo dai pali, Bisazza e Salvato potrebbero essere presenti nella rosa del prossimo anno. In difesa invece spicca il nome del capitano bianconero, Venneri, che nonostante la sua intervista dell’ultima partita in casa al Riva, potrebbe rimanere. Sarebbero in lista dopo di lui anche Galliani e Legal. Ufficiale invece il passaggio di Mukaj al Chieri, dove raggiungerà l’ex dirigente ingauno Ferrante.

CENTROCAMPO

In questo reparto, le partenze potrebbero essere veramente tante, e la rivoluzione quasi totale. Innanzitutto, il giocatore con più presenze nella scorsa stagione, Berretta, è tornato alla Cairese dal prestito e, senza esclusione di colpi, potrebbe rimanere nella rosa in cui è cresciuto. Incerti e sconosciuti i futuri degli altri giocatori, quasi sicure altre partenze, ma non siamo riusciti a scoprire informazioni utili per dare indiscrezioni precise al riguardo.

ATTACCO

L’attacco, probabilmente uno dei reparti più criticati per il poco apporto in gol della passata stagione dopo l’addio di Barranco ed Esposito, sarà sicuramente ritoccato. Molto quotata la permanenza di Di Stefano, autore di 6 reti e di una stagione in crescendo dopo che è stato spostato dal centrocampo a giocare più sotto la punta. Dovrebbe essere riconfermato anche il giovane La Vecchia. Per lui solamente un gol, ma durante l’anno ha dimostrato a suon di giocate di meritarsi un posto in prima squadra. Classe 2005, in caso di permanenza, è anche utilizzabile come under, indizio in più per credere che anche lui possa far parte della rosa del prossimo anno. In probabile dirittura d’arrivo, come riportato dalla testata “Notiziario del Calcio”, l’attaccante nicaraguense Kayro Flores Heatley, quest’anno in forza al Real Forte Querceta. Per lui 17 presenze e 3 reti siglate partendo dallo scorso dicembre fino a fine campionato.

Terminate le possibili indiscrezioni per il prossimo anno, a cui nelle prossime settimane arriveranno sicuramente conferme (nuove o di questi nomi) di rimanenti e partenti, sembra invece sempre più assodato il connubio tra Pontelungo ed Albenga. Sembra infatti che, il prossimo anno, il settore giovanile possa essere condiviso dalle due società albenganesi.