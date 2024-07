Calcio, al via il torneo “Spoturnito”: stasera la sfida inaugurale

Spotorno. Saranno i campioni in carica, i “Bagni Royal”, a battezzare lo “Spoturnito” 2024, nel match d’apertura contro il “Bar lord Nelson”. Parte oggi, infatti, la nuova edizione del torneo di calcio a 7 realizzato in collaborazione dalla Spotornese e dal Comune di Spotorno. Al Campo “Monticello” si sfideranno 16 squadre, divise in 4 gironi, prima della fase ad eliminazione diretta. Le sfide della fase a gruppi andranno avanti fino al 17 luglio, mentre le gare da dentro o fuori cominceranno il giorno successivo con gli ottavi di finale. Tutte le squadre, dunque, supereranno la prima fase, ma solo una potrà alzare la coppa sabato 27 luglio, quando si terrà la finalissima.

Il torneo si disputerà in 15 serate all’insegna dello sport e del divertimento. Ma non ci sarà solo il torneo spotornese ad animare le serate estive al Monticello, perché ci sarà anche la proiezione delle partite del Campionato Europeo di calcio. Non si terranno, dunque, le gare dello Spoturnito nei giorni in cui scenderanno in campo le principali nazionali del continente, ma lo spettacolo sarà comunque assicurato.