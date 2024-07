Calcio, a Finalpia il 5° Torneo Paolo Martino: donati mille euro in beneficenza

Finale Ligure. In queste settimane è andata in scena la quinta edizione dell’ormai consolidato torneo all’oratorio di Finalpia. Nato nel 2018 e sospeso per due anni (2020 e 2021) a causa del Covid, il torneo ha riscosso anche quest’anno grande successo. Anche stavolta la manifestazione è stata dedicata a Paolo Martino, ragazzo che frequentava assiduamente l’oratorio e simbolo della gioventù del rione.

All’evento si sono iscritte 20 squadre di diverse leve, per un totale di 177 ragazzi che hanno calcato il campo dell’oratorio. 56, invece, sono state le partite che hanno animato le serate della parrocchia.

A nobilitare ancora di più l’organizzazione del torneo è stata la donazione di mille euro in beneficenza. La cifra è stata devoluta al reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. Proprio il primario del reparto si è recato, nella serata di venerdì 12 luglio, all’oratorio per ricevere il saluto dell’organizzazione.