Cairo, slitta al 4 novembre l’apertura al traffico del ponte Italia 61

Cairo Montenotte. Slitta al 4 novembre l’apertura al transito di pedoni e veicoli del ponte Italia 61, chiuso per lavori dallo scorso 2 aprile.

Il cantiere avviato da quattro mesi per innalzare le campate e ripristinare il calcestruzzo, con la messa in sicurezza del by pass cittadino, necessita di una proroga di ulteriori novanta giorni, pertanto resterà inutilizzabile anche per l’edizione ormai imminente di Cairo Medievale, nonostante l’auspicio iniziale dell’Amministrazione comunale fosse proprio quello di avere il ponte libero per i primi di agosto, quando in città ci sarà un notevole afflusso di visitatori.