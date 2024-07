Caccia, il presidente ad interim Alessandro Piana: “Prevenzione e abbattimenti contro la peste suina”

Liguria. Giornata molto partecipata dal mondo venatorio e agricolo ligure a Castel Vittorio, nell’Imperiese, per la Festa del Cacciatore, che ha dedicato una mattinata di studio alle politiche di eradicazione della peste suina africana.

Al dibattito hanno partecipato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore regionale Marco Scajola, esperti e autorità locali. La manifestazione è stata sostenuta dalla Federazione Italiana della Caccia.

“Ringrazio in particolare Luca Calvini, presidente Comprensorio Alpino Imperiese, Tullio Cha presidente Ambito Territoriale di Caccia IM, Gianfranco Ravotti di Federcaccia, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco per la giornata di studio, di condivisione e di socialità – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana –. È stato particolarmente importante il confronto sulle ultime misure regionali e sulle prossime proposte tra cui quelle per la prevenzione, certi che nel frattempo l’apertura sull’autoconsumo delle carni darà risultati più rilevanti per gli abbattimenti in cui larga parte ha avuto il mondo venatorio”.

“Ringrazio per il lavoro svolto il nucleo di vigilanza faunistico ambientale e le Asl, sempre attivi e sinergici. Abbiamo anche ricordato le nuove possibilità offerte dal Dl Agricoltura per il controllo e l’eradicazione della peste suina africana”.

“Ho preso con piacere parte all’iniziativa organizzata da Federcaccia Imperia – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Un importante momento di confronto per approfondire le tante attività portate avanti dai cacciatori che, tra le altre cose, curano il nostro territorio”.