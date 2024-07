Buche ed erbacce nel park di Villa Pizzardi, M5S Savona: “Lavori in ritardo”. L’assessore: “Iniziano nei prossimi giorni”

Savona. “Registriamo con dispiacere che le promesse fatte dalla giunta in Consiglio Comunale in risposta alla nostra interpellanza sul park di Villa Pizzardi non sono state rispettate. In data 2 luglio, alla nostra domanda se quando e come sarebbero stati fatti degli interventi di manutenzione nel parcheggio, la giunta rispondeva che entro dieci giorni avrebbero sicuramente sistemato il fondo. Ne sono passati più di 20 e nulla è stato fatto e la situazione è ulteriormente peggiorata“. Lo dice il Movimento Cinque Stelle sezione di Savona.

“Questo fatto dimostra ancora una volta che l’amministrazione non si occupa seriamente dei problemi di vivibilità quotidiana della città con i cittadini che continueranno a vivere una situazione di disagio a causa delle condizioni disastrose in cui versa fondo del parcheggio”, concludono dal movimento.

Oltre alle “famose” buche grazie alle quali “basta entrare a velocità normale nel parcheggio per rendersi conto di aver danneggiato la propria auto” – evidenzia un residente – nel mirino anche lo stato di pulizia del terreno: “Erbacce incolte, canneto, zozzera a terra e la polvere: è sufficiente lasciare l’auto nel Pizzardi una sola giornata e sarà da portare all’auto lavaggio: inutilmente se poi la si parcheggerà nuovamente al bellissimo parcheggio”. E conclude: “Il tutto grazie alla soppressione di tutti, sottolineato tutti, i parcheggi esistenti in via Nizza. Questa molto sommariamente è la situazione che gli abitanti di via Nizza, sfrattati dai loro abituali parcheggi, si trovano quotidianamente ad affrontare”.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi spiega: “La ditta è in ritardo, i lavori inizieranno i prossimi giorni. Mettiamo un po’ di ghiaia consolidata per chiudere le buche. Non possiamo fare interventi strutturali perchè costerebbero parecchio: se riuscissimo a fare una convenzione che dura un po di più di 6 mesi potremmo ragionare per trovare una soluzione definitiva. Tra le ipotesi anche la posa di un grigliato, non vogliamo asfaltare perchè andrebbe contro i nostri prinicpi, favoriamo interventi per la permealizzazione del terreno”.

Nel frattempo il Comune è al lavoro per definire la zona che sarà destinata ad area cantiere all’interno del parcheggio per i lavori della passeggiata a raso.