Borgio Verezzi, furto di portafogli sulla spiaggia: un arresto per tentata rapina e due denunce

Borgio Verezzi. Sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri e dalla polizia locale di Borgio Verezzi tre nordafricani indagati per aver approfittato della distrazione di due turisti, una 73enne di Parabiago (MI) e una 18enne di San Secondo Pinerolo (TO), per rubare i loro zaini e borselli, contenenti portafogli, carte di credito e vari effetti personali, lasciati momentaneamente incustoditi sulla spiaggia libera.

I tre malviventi avevano messo a punto un modus operandi ben collaudato, fingersi bagnanti stendendo i propri teli da mare sulla spiaggia vicino alle potenziali vittime, per poi, al momento giusto, attendendo che queste si allontanassero per fare un bagno o trovare un attimo di refrigerio, arraffare i loro beni ed effetti personali lasciati incustoditi ed allontanarsi rapidamente.

Fortunatamente i movimenti sospetti dei tre non sono passati inosservati ad alcuni bagnanti, che, accortisi di quanto stava accadendo, hanno deciso di bloccarli contattando il NUE 112 per chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.

Ormai scoperti, i ladri hanno cercato di darsi alla fuga uscendo dalla spiaggia e imboccando strade diverse, nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico del paese. È in tale frangente che uno di loro, un algerino 46enne, sentendosi braccato, ha tentato di disfarsi della refurtiva e da un cestino dei rifiuti ha preso una bottiglia di vetro con la quale, dopo averla frantumata, voleva utilizzarne i cocci per minacciare i suoi inseguitori.

Grazie al senso civico dimostrato dalle persone presenti e accorse in aiuto delle due donne derubate, così come al tempestivo intervento dei carabinieri di Finale Ligure e della polizia locale di Borgio Verezzi, alla fine tutti e tre i malviventi sono stati rintracciati e fermati.

I militari, raccolti tutti gli elementi e recuperata la refurtiva che successivamente è stata restituita ai legittimi proprietari, hanno accompagnato i tre soggetti in caserma.

All’esito dell’attività investigativa e sentita la locale Procura della Repubblica, il 46enne algerino è stato arrestato e condotto nel carcere di Imperia con l’accusa di tentata rapina, mentre gli altri due, un algerino 21enne e un marocchino 30enne, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.