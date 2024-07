Liguria. Questa domenica 14 luglio potrebbe essere una giornata da dimenticare per chi si sposta sulle autostrade in Liguria tanto che Aspi mette in allerta per alcune fasce orarie da “bollino rosso”, cioè con code molto probabili, sulle tratte di propria gestione.

A determinare situazioni di traffico difficili saranno soprattutto i flussi turistici: in parte per le auto in rientro dalle riviere verso le regioni del Nord ma soprattutto per i mezzi che dal tardo pomeriggio saranno diretti verso gli imbarchi dei traghetti in porto a Genova.

Quindi ecco le fasce e gli orari da “bollino rosso” o “giallo” per code sulle autostrade in Liguria, compresa A7 e A12:

Autostrada A10 Genova Savona (Ventimiglia) dalle 16 alle 19 bollino rosso in direzione di Genova e giallo in direzione di Savona, bollino giallo in entrambe le direzioni dalle 13 alle 16.

Autostrada A26 Genova Pra’ Ovada (Gravellona Toce) bollino rosso dalle 16 alle 19 in direzione Gravellona Toce. E sulla A26 Genova – Gravellona Toce un mix tra incidenti, veicoli in avaria e cantieri ha creato una coda di oltre 6 chilometri tra il bivio con la A7 e Masone, che ha bloccato chi viaggiava in direzione Genova per ore.

Nelle prime ore di domenica sulla A26 un tamponamento tra due auto e due moto ha avuto pesanti ripercussioni anche sul traffico tra Ovada e Voltri. Sullo stesso tratto coda anche per un’auto in avaria. E poi altre code a tratti per traffico intenso per tutta la mattinata.

Per quanto riguarda le tratte di competenza di Autofiori, nella mattinata primi disagi sulla A6 con una coda di 2 km tra Altare e bivio A6/A10 Savona. E altra coda di 3 km tra Ceva e Millesimo, in direzione Savona, a causa dei lavori.

Nel pomeriggio odierno si prevede una intensificazione della circolazione viaria e quindi un possibile aumento del traffico sulle varie direttrici savonesi e liguri.