Bolkestein, i balneari “scioperano”: il 9 agosto ombrelloni chiusi due ore

Provincia. “Governo e Parlamento non hanno emanato alcun provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il nostro lavoro e le nostreaziende – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio -. Sono rimasti inascoltati tutti gli appelli provenienti non solo da noi, ma anche da Comuni e Regioni di ogni orientamento politico. La messa a gara delle nostre aziende non è unaeventualità ma una realtà, lo hanno già fatto decine di Comuni senza direttive legislative econ modalità diverse, perlopiù in assenza di alcuna tutela dei concessionari attualmenteoperanti”.

“E’ lo scenario peggiore che gli imprenditori balneari potessero avere. Di fronte a tutto questoè impossibile restare in silenzio, ma doveroso protestare. Nell’interesse non solo delle nostre famiglie, ma anche del Paese che ha la necessità di salvaguardare un modello di balneazioneattrezzata efficiente e di successo”, aggiunge.

Di qui la decisione dei balneari, spiega Capacchione: “Venerdì 9 agosto apriremo gli ombrelloni alle ore 9,30 se il Governo e il Parlamento avranno ultimato i propri lavori senza alcun intervento legislativo per la categoria. Se il Governo continuerà ad essere inerte, poi, lunedì 19 agosto li apriremo a partire dalle ore 10,30. Per quelle aziende che non hanno gli ombrelloni ma tende o altre forme di ombreggio, il ritardo riguarderà l’allestimento delle attrezzature di spiaggia (lettini e sdraio)”.

“Riteniamo che questa possa essere una iniziativa che abbia la massima efficacia con ilminimo di disagio per la clientela – ha precisato Capacchione. L’8 agosto, poi,comunicheremo ai clienti le ragioni della nostra protesta con volantini, manifesti e la lettura di un comunicato tramite gli altoparlanti. Saranno possibili anche altre forme di mobilitazione con le quali manifestare la nostra protesta. L’importante è agire. Non vi è chi non veda che sarebbe profondamente sbagliato, a questo punto della situazione, non fare nulla e attendere gli eventi”.

“È una iniziativa doverosa di fronte a una irresponsabile e sconcertante fuga dalle proprie responsabilità della politica e del Governo, nessun esponente politico, infatti, ha contestatoche si tratti di un’azione sindacale ampiamente giustificata”.