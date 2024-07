Boissano, la proposta di Davide Mattiauda: “Istituiamo gli orti sociali: strumento di coesione sociale e riqualificazione dei terreni”

Boissano. L’istituzione di “orti sociali” quali strumenti di coesione tra i cittadini e di riqualificazione del territorio. E’ la proposta avanzata da Davide Mattiauda, consigliere comunale di minoranza a Boissano, al sindaco Paola Devincenzi.

Nella sua proposta, Mattiauda sottolinea “l’importanza di creare momenti di unione nei confronti della cittadinanza” e reputa sia “di assoluta importanza alla luce del ruolo che ricopriamo”. In considerazione della “situazione di degrado generale che interessa il nostro territorio, con molti terreni anche di proprietà comunale in completo stato di abbandono e incuria” e dell’atteggiamento “della maggioranza nel voler riportare il decoro urbano a buoni livelli”, Mattiauda chiede che venga realizzato uno studio di fattibilità per la creazione degli “orti sociali”.

Secondo Mattiauda tale proposta, presentata su input della cittadinanza boissanese, “potrebbe portare benefici sia in ambito sociale, con momenti di coesione fra i cittadini, e anche per il territorio, con il ripristino ad uno stato decoroso di zone di proprietà comunali”.

La stessa proposta, tra l’altro, era stata avanzata dai consiglieri di minoranza di “Borghetto Domani” Alessio Reale e Maria Grazia Oliva alla maggioranza del sindaco Giancarlo Canepa.