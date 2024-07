Boissano. Ancora un appuntamento molto partecipato per questo secondo appuntamento 2024 con Boissano Atletica Estate, evento promosso dall’Atletica Arcobaleno Savona, dall’Atletica Run Finale Ligure e dal Boissano Team con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e dei Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione della struttura di Via Marici.

Oltre 500 atleti in gara a rappresentare, principalmente, le regioni del nord Italia.

In ambito femminile nello sprint sui 100 si impone la torinese Great Nnachi (ora in forza ai Carabinieri Bologna) con il crono di 12.21. Buon crono anche per la seconda classificata, Emma Barbieri (CUS Genova) che chiude in 12.32.

Sui 400 solo pochi millesimi dividono la vincitrice comasca Sabrina Fiorani (Atletica Andromeda) da una Anna Crovetto apparsa in buona forma: 58.46 per entrambe le junior.

Sui 100 Ostacoli buona prova di Francesca Ferro (Alba Docilia) che si è imposta in 14.84.

4×400 con unica formazione al via l’Atletica Arcobaleno Savona con team junior: Chiara Repetto-Ginevra Carloni-Elena Cusato-Anna Crovetto hanno chiuso in 4.13.56.

Torna a 2 metri nell’alto il giovane e promettente Gabriele Avagnina (CUS Genova), mentre nell’asta prevale Loris Droetto (portacolori del CUS Battaglio Torino) con la misura di 4.30.

Nel triplo vittoria per l’allievo Lorenzo Rolando (Atletica Bordighera) con m. 13.29.

Ottima prova sui 400 per l’allievo Mirco Fragola (Team Atletico Mercurio Novara) vittorioso in 48.77. Alle sue spalle bene anche Federico Vaccari (Arcobaleno) all’arrivo in 49.60.

Buon 110 ostacoli per gli junior Marco Giacosa e Simone Enotarpi (Maurina Oliocarli Imperia): 14.76 e 14.84 i rispettivi crono, purtroppo inficiati da un vento appena superiore alla norma (+2,4).

Sui 100 Luca Biancardi chiude vittorioso in 10.82 (vento nullo), prevalendo su Junior Igene (Spezia DLF Marathon) che termina la prova in 10.093.

Clicca qui per consultare tutti i risultati.

Molto partecipate anche le gare giovanili. Segnaliamo la doppietta dell’imperiese (in forza al Centro Atletica Celle Ligure) Delia Aicardi, impostasi tra le ragazze sia sui 60 piani che sui 60 ostacoli e del portacolori dell’Atletica Varazze Giacomo Fiorito, impostosi sia nei 60 ostacoli che nel getto del peso ragazzi.