Bergeggi, imbarcazioni ancorate nell’area marina protetta: tre diportisti sanzionati dalla Guardia Costiera

Provincia. Pomeriggio di controlli in mare, ieri, giovedì 11 luglio, da parte degli uomini della Guardia Costiera savonese che hanno sanzionato tre diportisti incauti nell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”.

I militari, impegnati in un pattugliamento in mare a bordo del battello veloce GC B155 nella cornice dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, hanno individuato tre unità ancorate all’interno della Zona B – di riserva generale – procedendo ad elevare le sanzioni amministrative previste per la violazione del regolamento dell’Area Marina.

Il divieto di ancoraggio risponde all’esigenze di preservare i fondali di coralligeno e le praterie di Posidonia oceanica che caratterizzano questo scorcio di costa ligure. Da ulteriori controlli, inoltre, i militari hanno accertato – per uno dei diportisti – la mancanza dei documenti di bordo e del certificato di sicurezza dell’unità, sanzionando anche tali illeciti.

La Guardia Costiera ricorda a tutti i diportisti di verificare, prima di intraprendere la navigazione, la regolarità della documentazione di bordo e di informarsi sulle ordinanze e disposizioni vigenti nell’area dove sarà effettuata la navigazione.

Infine, si ricorda che sul sito dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi” è possibile prendere visione del regolamento dell’area ove sono individuate le zone che la compongono, le attività consentite e i divieti vigenti come, per esempio, il divieto di navigazione e balneazione in zona A – riserva integrale.