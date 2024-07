Basket, l’incoronazione loanese di “Bira” Campisi al cestista Gianluca Fea: “L’orgoglio di Loano”

Loano. Mentre l’ex NBA Adam Filippi conduceva l’allenamento, sul parquet del Palazzetto Garassini di Loano erano presenti altre due figure a suo sostegno. Entrambe strettamente legate tra loro avendo vissuto insieme intensamente anni di pallacanestro, i primi di una carriera che ora si sta sviluppando in Serie A 2: uno è Gianluca Fea, cestita loanese che ha raggiunto la massima categoria dilettantistica, appena un gradino sotto ai grandi della pallacanestro italiana.

L’altro, invece, è una figura storica del basket loanese come Emanuele “Bira” Campisi che ha avuto modo di lavorare con Fea: “Lui faceva parte di una delle ultime squadre che ha spopolato nell’Under 13-14-15 qualche anno fa. In Liguria eravamo una delle più forti in assoluto ed era un gruppo speciale. Di quella generazione non in tanti sono rimasti a giocare. Chi è emerso da quella squadra è stato proprio Gianluca e Alessandro Morando, che poi si è fermato per ragioni personali. Gianluca si è guadagnato tutto. Sulla carta era un giocatore quasi goffo ma molto tenace. Lui lavorava continuamente in palestra fino a crescere in un certo modo ed essere visto, arrivando a fare tornei nazionali ed internazionali. Gianluca Fea rappresenta l’orgoglio loanese“. Tra l’altro, nel 2018 aveva ricevuto il premio di “Atleta loanese dell’anno”.

Treviso, Casale ed oggi Torino. Le tre piazze fuori regione hanno dato tanto al classe 2004, ma il ricordo degli anni loanesi non può certo essere cancellato dalla sua mente: “Sono crescito con ‘Bira’ ed è stato tutto grazie a lui. Sentirsi dire queste cose per me resterà per sempre un’immensa gioia. La scorsa stagione è stata quella del mio primo anno in cui ero realmente inserito in un roster di Prima Squadra. Mi sono allenato bene e ho imparato tantissimo dai miei compagni, in una squadra forte che puntava a vincere il campionato. Purtroppo ho avuto poche occasioni di dimostrare sul campo, vista infatti la bravura generale del gruppo, però nel complesso sono felice per l’esperienza che ho fatto. I ragazzi dell’allenamento con Filippi? Li ho studiati! Qualcuno è interessante e altri devono imparare ma è giusto così: sono ragazzini, ognuno ha il proprio tempo”.

“Gianluca fa parte di quell’esempio del basket loanese come voglia e passione da dare ai nostri ragazzi. Noi abbiamo bisogno di dare entusiasmo ai ragazzi d’oggi che purtroppo sono sempre condizionati dalla tecnologia. Vedere i ragazzi in palestra apre il cuore anche a quelli della mia generazione che vivono sul parquet da oltre cinquant’anni”, conclude Campisi.