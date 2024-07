Bandiera Blu 2024, il 26 luglio a Celle la cerimonia di consegna

Celle Ligure. Celle Ligure si aggiudica 31 anni di Bandiera Blu. La Liguria ottiene 34 vessilli in Provincia di Savona per questo importante traguardo ambientale come destinazioni ecosostenibili per le acque di balneazione, le spiagge, i servizi offerti.

La FEE, l’organizzazione che assegna la Bandiera Blu in tutto il mondo, ha assegnato nel 2024 il 31 riconoscimento al Comune di Celle Ligure, per il suo impegno ambientale da sempre profuso e per l’eccellente qualità delle acque di balneazione, ma anche per l’elevata qualità dei servizi e di salvataggio. A tal proposito, in data giovedì 25 luglio è stata organizzata una dimostrazione di salvamento, presso i Bagni Milano, con la presenza della Capitaneria di Porto, la Croce Rosa, la Protezione Civile, l’Avis.

La Bandiera Blu, riconfermata per la nostra cittadina, assicura determinati parametri, quali: il livello di raccolta differenziata nel territorio, l’accessibilità della spiaggia, le iniziative di educazione ambientale tra cui spicca il programma Eco-Schools promosso dalle scuole pubbliche. Per ottenere la Bandiera Blu, l’Amministrazione Comunale, i cittadini e gli operatori turistici locali devono operare in modo tale da soddisfare criteri relativi a qualità delle acque di balneazione e della costa, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, la sicurezza e servizi. L’impegno di tutti fa sì che i visitatori di una località premiata con la Bandiera Blu possano fruire di spiagge e coste pulite e sicure, in cui è garantita la base per uno sviluppo del territorio compatibile con il rispetto per l’ambiente.

Il programma Bandiera Blu è volto ad incentivare le Amministrazioni a continuare a dedicarsi alla salvaguardia dell’ambiente, rispetto alle principali aree tematiche; quali la qualità delle acque di balneazione; l’informazione e l’ educazione ambientale; la gestione ambientale; i servizi e la sicurezza. La Bandiera Blu viene assegnata solo per l’anno in corso ed è valida esclusivamente se si è conformi a tutti i criteri, durante l’intera stagione balneare, con il controllo della Fee, che opera attraverso periodiche visite nelle località premiate.

Tra gli indicatori compaiono: la pulizia delle spiagge, l’accessibilità “per tutti”, la sicurezza dei bagnanti, gli impianti di depurazione e gli allacci fognari, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti, il valore paesaggistico, la tutela della biodiversità marina e la valorizzazione delle aree naturalistiche, i servizi turistici.

La cerimonia di consegna della Bandiera Blu avrà luogo venerdì 26 luglio 2024 alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare. Il momento formale sarà seguito da una rappresentazione teatrale a tema ambientale, all’interno della rassegna Navicelle, denominato Green Olympo.