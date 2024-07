Autovelox truffa, Forza Italia Albenga chiede la verifica dei dispositivi utilizzati sul territorio

Albenga. A seguito delle recenti indagini che hanno portato al sequestro preventivo di numerosi autovelox ritenuti illegali su tutto il territorio nazionale, Forza Italia Albenga chiede la verifica di conformità dei sistemi di rilevamento della velocità utilizzati dalla polizia locale sul territorio.

“Ben vengano i sistemi volti a prevenire gli incidenti e a garantire più sicurezza sulle nostre strade – spiega Eraldo Ciangherotti, coordinatore albenganese di Forza Italia -, ma dobbiamo assicurarci che i dispositivi di rilevamento della velocità utilizzati sul nostro territorio siano pienamente conformi alle normative vigenti”.

Nei giorni scorsi, sono stati sequestrati alcuni autovelox in diverse città italiane, tra cui Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini e San Martino in Pensiliis. L’operazione, condotta dalla Polstrada di Cosenza, ha rivelato gravi irregolarità nei sistemi di rilevamento della velocità, in particolare per quanto riguarda la strumentazione denominata T-EXSPEED v 2.0.

“Non possiamo permettere che si verifichino ad Albenga casi analoghi a quelli emersi in altre città, che potrebbero esporre il nostro Comune a rischi di danno erariale e di controversie legali”, sottolinea Ciangherotti.

Gli accertamenti scaturiti dall’indagine su scala nazionale hanno evidenziato la mancata omologazione e l’assenza del prototipo del sistema: “Come Forza Italia Albenga – conclude il coordinatore forzista ingauno -, chiediamo che vengano effettuati al più presto questi accertamenti e che i risultati vengano resi pubblici, in modo tale da garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini”.