Autostrade, ecco il piano di rimozione dei cantieri su A10, A6 e A12

Savona. Con l’arrivo del clou dell’estate e le previsioni di aumento del traffico sulle autostrade, fino a lunedì 9 settembre sono rimossi tutti i cantieri programmati attivi lungo la tratta A10 Savona – Ventimiglia che richiedono riduzioni di corsie transitabili o scambi di carreggiata.

Il risultato è stato possibile grazie alla rimozione di alcune cantierizzazioni in anticipo rispetto a quanto comunicato in occasione del tavolo tecnico del 27 giugno scorso con la Regione Liguria e il Ministero.

Nel dettaglio: scambio di carreggiata tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione Italia: rimosso nelle prime ore di venerdì 26 luglio (data originale di rimozione: entro il 31 luglio). Lo scambio carreggiata si era reso necessario per lo svolgimento dei lavori di adeguamento alla direttiva comunitaria del fornice direzione Italia della galleria Del Monte. I lavori su tale galleria riprenderanno nel 2025.

Scambio di carreggiata relativo ai lavori di adeguamento della galleria Madonna della Ruota ubicato tra gli svincoli di Sanremo e Bordighera: rimosso nella serata di venerdì 26 luglio (data originale di rimozione: entro il 9 agosto).

Ecco invece la situazione sulla A6 Torino – Savona: percorrendo la carreggiata in direzione Savona, nel periodo estivo saranno presenti 4 grandi cantierizzazioni (una nella tratta Ceva-Millesimo di circa 4 km, due tra Millesimo e Altare per complessivi 3 km, una tra Altare e Savona per 13 km circa) che al loro interno incorporano 29 viadotti oggetto di intervento.

In direzione Torino i cantieri permanenti saranno 3 (uno tra Savona e Altare di 13 km circa, uno nella tratta Altare-Millesimo di 1 km circa ed uno tra Niella Tanaro e Mondovì di 2,5 km per la ricostruzione del viadotto Cento. Per questo cantiere Autostrada dei Fiori utilizza da domenica 14 luglio un sistema dinamico per la riconfigurazione del numero delle corsie disponibili per l’utenza (il “Barrier Systems”), al fine di assicurare due correnti veicolari nella direzione più trafficata.

Per quanto riguarda la tratta A12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per la Spezia: sulla diramazione per La Spezia proseguiranno invece sino a fine agosto i lavori presso lo svincolo di Vezzano per l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, sfruttando il periodo dell’anno di minor traffico, che comportano una riduzione del numero di corsie in entrambi i sensi di marcia e, sino al 14 agosto, la chiusura della rampa di ingresso in direzione Santo Stefano Magra.