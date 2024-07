Autostrada A10, terminati i lavori di ammodernamento e potenziamento del casello di Finale Ligure: investimento da oltre 5mln di euro

Finale Ligure. Sono terminati i lavori di ammodernamento e potenziamento del casello autostradale di Finale Ligure. Lo comunica Concessioni del Tirreno (CdT), concessionaria autostradale del Gruppo ASTM per la A10 SavonaVentimiglia (e per la A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per la Spezia).

L’intervento, che si inserisce tra quelli volti al miglioramento del servizio offerto all’utenza, è stato avviato da Autostrada dei Fiori e completato da Concessioni del Tirreno e si è svolto mantenendo in funzione il casello per tutta la durata del cantiere. I lavori hanno riguardato l’ampliamento e la riqualificazione funzionale dell’intera stazione autostradale di Finale Ligure, con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.

In particolare, il progetto ha previsto l’aggiunta di una pista in uscita, attiva in modalità definitiva a partire da oggi venerdì 12 luglio, compatibile con tutte le forme di pagamento (telepedaggio, carte e contanti) e accessibile dai veicoli di dimensioni eccezionali che faciliterà il raggiungimento della località turistica, portando a 5 il numero di piste totali a disposizione.

Inoltre, è stato realizzato un nuovo parcheggio di interscambio con 40 posti per auto e 5 per moto, attivo dallo scorso mese di maggio, e un nuovo edificio di esazione, distribuito su due livelli e dotato di pompe di calore alimentate ad energia elettrica per la climatizzazione. Nella realizzazione dell’edificio sono stati scelti materiali e forme architettoniche che hanno consentito di integrare le nuove opere nel contesto ambientale. Inoltre, sono stati realizzati nuovi servizi igienici disponibili per tutti gli utenti.

Realizzato anche l’ampliamento della pensilina di copertura delle piste di esazione; l’efficientamento energetico dell’illuminazione delle rampe di svincolo attraverso l’utilizzo di corpi illuminanti con tecnologia led di ultima generazione; l’adeguamento idraulico del Rio Briscelle, che sottopassa la strada di collegamento alla viabilità ordinaria, affinché possa gestire adeguatamente gli afflussi idrici anche durante precipitazioni meteorologiche di particolare intensità.