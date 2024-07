Autonomia differenziata e referendum abrogativo, la Uil Fpl Liguria organizza una raccolta firme al Santa Corona

Liguria. La Uil FPL “si schiera contro una riforma ingiusta e dannosa quella sulla Autonomia Regionale Differenziata che avrà come effetto negativo quello di aumentare ulteriormente le disuguaglianze sociali, dividendo l’Italia a seconda della Regione in cui si vive. Infatti saranno compromesse la qualità della Scuola e della Sanità Pubblica, l’accesso alle cure e alla prevenzione alimentando il fenomeno della mobilità sanitaria, penalizzando le Autonomie Locali, i Comuni e le aree interne, colpendo le politiche ambientali, complicando la vita alle imprese frenando lo sviluppo e impoverendo ancora di più il lavoro”.

“Non solo – aggiungono dal sindacato -, ci saranno inevitabilmente ricadute negative anche per quanto riguarda i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro mettendo in discussione la loro applicazione uniforme su tutto il territorio Nazionale, creando tutta una serie di dinamiche favorevoli per alcuni e svantaggiose per altri, aumentando le differenze nelle condizioni retributive tra lavoratori a seconda della regione di appartenenza. Tutto ciò, in totale contrasto con quello che prevede la nostra Costituzione che garantisce invece pari opportunità e pari dignità a tutti i cittadini”.

“Come Sindacato che rappresenta gli operatori della Sanità Pubblica, Privata e delle Autonomie Locali riteniamo che questi temi non debbano essere divisivi, ma valori con i quali creare un’Italia più unita, libera e giusta nella quale ogni cittadino possa contare sulle stesse tutele e opportunità”, concludono.

Per questi motivi venerdì 26 luglio la Uil FPL sarà presente con i propri stand per la raccolta firme a favore del referendum abrogativo della legge che istituisce l’Autonomia Regionale Differenziata:

- A Genova dalle ore 10.00 in cima a via XX Settembre altezza ex cinema Verdi lato destro salendo verso piazza De Ferrari

– Nel Ponente presso l’Ospedale di Pietra Ligure (Santa Corona) dalle 8.30 alle 12.30

– A Levante presso l’Ospedale di Sarzana dalle 9.30 alle12.30