Asl2 Savonese, la dottoressa Paola Gnerre all’incontro sulla Medicina Interna in Senato

Savona. La dottoressa Paola Gnerre, direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna 2 presso l’ospedale San Paolo di Savona, ha partecipato ieri a un importante evento istituzionale tenutosi nei locali del Senato della Repubblica.

L’incontro, intitolato “La Medicina Interna in difesa del ruolo universalistico del Servizio Sanitario Nazionale: la complessità del paziente al centro del sistema”, ha visto la presenza di professionisti sanitari, referenti di società scientifiche e numerosi rappresentanti politici.

La dottoressa Gnerre è intervenuta in qualità di direttore della formazione FADOI (società scientifica di medicina interna che racchiude tutti gli internisti ospedalieri italiani), con uno speech dal titolo: “Il life-time risk: dobbiamo prendere in carico prima i nostri pazienti?”. Nel suo discorso ha sottolineato l’importanza di un approccio precoce nella gestione dei pazienti, enfatizzando come il concetto di “life-time risk” possa influenzare positivamente la prevenzione e la cura delle malattie croniche.

L’evento è stato ampiamente pubblicizzato sui canali social di FADOI, mentre la dottoressa Gnerre si è limitata ad affermare: “Giornate come queste sono passaggi obbligati se vogliamo che la medicina interna venga valorizzata per il ruolo che ha nel SSN.”

L’evento testimonia il prestigio dei medici di Asl2 negli ambienti scientifici e professionali e il valore che mettono a disposizione della cittadinanza nelle sfide della pratica quotidiana.