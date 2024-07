Arnasco, incontro tra il sindaco Mirone e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza

Arnasco. “Anche oggi sono sul territorio: due gli appuntamenti in programma per incontrare i Sindaci eletti nella tornata elettorale di Primavera. Insieme a me Pietro Revetria, amico di lunga data, profondo conoscitore del territorio avendolo amministrato prima nei comuni di Ceriale e Vendone, poi in Provincia e in Comunità Montana”. Così, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La prima tappa è Arnasco, dove Matteo Mirone è stato riconfermato Primo Cittadino. Matteo è un amministratore capace e concreto, oltre che un amico, da molto tempo – spiega -. Grazie al suo lavoro e al suo impegno, Arnasco è riuscita ad intercettare importanti finanziamenti per opere di riqualificazione. Alcune sono stare completate, altre sono nella fase iniziale di attuazione”.

“In totale, ad Arnasco verranno realizzati nei prossimi mesi lavori finanziati da Regione Liguria per circa un milione di Euro; una somma importante, ma è la capacità di riuscire a raccoglierli da parte di un buon amministratore che fa certamente la differenza”, conclude Vaccarezza.