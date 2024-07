Arnasco festeggia i 100 anni di Rosetta, il sindaco Mirone: “I nostri anziani sono la nostra guida”

Arnasco. Nel pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio, Ansela, detta Rosetta, Nettare ha spento le sue prime 100 candeline circondata dai suoi cari, dagli amici, dall’amministrazione comunale e dall’intera piccola comunità di Arnasco, che anche quest’anno può vantare un’altra centenaria tra i suoi residenti.

Dopo la Santa Messa celebrata nella chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, nella frazione Bezzo, accanto alla casa di Rosetta, la comunità di Arnasco si è riunita per salutare e fare gli auguri alla loro concittadina centenaria.

“Arnasco è un paese dove si vive bene, anzi benissimo. Chi viene a vivere nel nostro paese ha ottime possibilità di raggiungere questo ambito e fortunato traguardo – spiega con una battuta il sindaco Matteo Mirone – Per noi arnaschesi non sembra neppure più tanto strano, quasi ogni anno festeggiamo un nuovo centenario e per una comunità di 550 residenti circa, credo sia qualcosa di straordinario”.

La signora Rosetta è nata a Perlo (CN) il 9 luglio 1924, Moglie del compianto Giovanni Basso, anch’esso centenario nel 2022, Ansela Nettare è mamma di Franco, nonna di Paolo, bis nonna di Riccardo e Chloe.

“Quella della signora Rosetta è vita caparbia e tenace, e ancora oggi ha una lucidità mentale che fa invidia – racconta il primo cittadino -. Nonostante negli ultimi anni non esca quasi mai da casa sua, per la poca mobilità fisica, sa sempre tutto quello che accade nel suo paese e si ricorda e conosce tutti e tutto”.

Conclude il sindaco Mirone: “I nostri anziani rappresentano la nostra storia, le nostre radici e sono la nostra guida nelle piccole comunità come quella di Arnasco. Le persone anziane sono una vera e propria risorsa, all’interno di una grande famiglia allargata. Tanti auguri a Rosetta per i suoi primi 100 anni”.