Arcobaleno, buone prove di Lisa Vitiello e Beatrice Musso ai campionati italiani Allievi

Molfetta. Un’edizione molto partecipata, a dispetto di una sede geografica non proprio comodissima, quella dei Campionati Italiani Individuali Allievi/e svoltisi su tre dense giornate di gara in quel di Molfetta, in Puglia.

Pattuglia Arcobaleno con alla guida il vice Presidente Sergio Mogliotti ed il coach Valerio Mogliotti.

Il risultato migliore, a livello di piazzamento, è quello di Beatrice Musso: 13° nel disco, con la misura di 33.75 ed un’occasione di finale mancata a causa di un ultimo lancio di qualificazione poco fortunato.

Bene anche la genovese Lisa Vitiello che sui 400 ostacoli ha ritoccato il proprio primato personale, portandolo a 1.07.71, complessivamente 36° su una delle gare più partecipate dei campionati (una sessantina le iscritte!).

Enzo Peragine Victorino ha gareggiato nel triplo: la sua miglior misura, 13.08, gli è valsa la 24ª piazza.

Infine gara positiva ma non ottimale per la staffetta 4×400 Allieve. Martina D’Urso, Lisa Vitiello, Giulia Malgrati e Letizia Leoni hanno sicuramente corso bene le rispettive frazioni ma i passaggi del testimone, sicuramente pasticciati, hanno un po’ compromesso il crono finale all’arrivo. 4.12.60 ha portato in dote la 27° posizione complessiva.

Per l’Atletica Arcobaleno Savona, non c’è molto tempo per riprendere fiato: eccoci già giunti alla seconda giornata di Boissano Atletica Estate.

Martedì 9 luglio sono attesi a Boissano quasi 600 atleti, per una nuova giornata di atletica leggera, partecipata e positiva.

Tra gli iscritti evidenziamo la velocista dei Carabinieri Bologna Nnachi Great, schirata sui 100 piani e forte di un personale di 11.90.

In campo maschile attesa per la sfida ligure, sui 100 piani, tra Luca Biancardi e l’emergente giovane spezino junior Igiene.

Sui 1500 vedremo all’opera il giovane talento ponentino Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Bordighera).

Nell’alto torna in pedana il quotato junior Gabriele Avagnina (CUS Genova) forte del suo PB a 2.06.