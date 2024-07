“Aperitivo d’autore”, al via la rassegna culturale di Ceriale

La cultura e le iniziative organizzate dalla Biblioteca civica e dall’Assessorato del Comune protagoniste dell’estate di eventi a Ceriale.

Domani, venerdì 26 luglio, in collaborazione con Mondadori Bookstore di Loano, al via il ciclo di incontri “Aperitivo d’autore”, che si terranno nella sala polivalente “Francesco Fizzotti” di via Primo Maggio.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e a ingresso libero. Alle presentazioni inserite in cartellone interverrà Graziella Frasca Gallo e al termine seguirà un rinfresco con i partecipanti.

“Una rassegna culturale di qualità con approfondimenti e momenti di riflessione grazie alla presenza degli autori, una manifestazione che punta ancora sul mondo librario e letterario: uno spazio editoriale aperto a tutti i cittadini e ai numerosi turisti presenti nella nostra Ceriale” ha sottolineato Elisabetta Saturno, responsabile della Biblioteca civica.

Il calendario della rassegna:

26 luglio 2024 – Ore 18.30 – Serena Bortone presenta “A te vicino così dolce” Rizzoli Editore.

31 luglio 2024 – Ore 18.30 – Alice Basso presenta “Una festa in nero” Garzanti Editore.

6 agosto 2024 – Ore 18.30– Saliha Sultan presenta “La bambina di Kabul” Piemme Editore.