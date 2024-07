Antenne 5G, in Liguria solo 13 Comuni prevedono regolamentazione su aree sensibili

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto le intenzioni della giunta rispetto alle attività relative al Piano 5G e ai “Piani Antenne” dei Comuni della Liguria.

Il consigliere ha sottolineato che questi impianti si stanno moltiplicando, ma che solo 13 dei 234 Comuni liguri sono previsti di una regolamentazione che impedisca che aree “sensibili” rientrino fra i siti idonei all’installazione delle antenne di telefonia mobile e che occorrono chiarimenti in materia.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che spetta allo Stato determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità, che è compito delle Regioni individuare i siti di trasmissione e degli impianti (telefonia mobile, radiodiffusione, radioelettrici), mentre i Comuni devono adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi magnetici.

Gratarola ha specificato che la disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile, come le prescrizioni generali sulle distanze minime da rispettare nell’installazione di impianti, è riservata allo Stato.

L’assessore all’innovazione tecnologica Alessio Piana ha precisato che la Ue impone il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR per il finanziamento di queste infrastrutture. L’assessore ha auspicato che in Europa si avvii un’impostazione meno centralista e più legata all’applicazione del principio di sussidiarietà per portare maggiore efficienza all’azione amministrativa.