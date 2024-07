Angelo Vaccarezza incontra il neo sindaco di Finale Angelo Berlangieri: “Pronto a sostenerlo per traguardare tutte le sfide del territorio”

Finale Ligure. Dopo Giustenice, è stata Finale Ligure la seconda tappa del “tour” odierno del consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza. Qui ha incontrato il neo sindaco Angelo Barlengieri.

“La città ha decisamente cambiato passo, dando fiducia ad un uomo che Finale la conosce bene – afferma il vice capogruppo di Forza Italia – Ha maturato esperienza come assessore regionale al turismo, presidente di Agenzia in Liguria e dell’Unione degli Industriali della Provincia di Savona”.

“Le risorse che la città offre in tema di crescita e sviluppo sono molteplici fra il turismo del mare, quello culturale e quello dell’outdoor dell’entroterra. Tre le sfide importantissime per il territorio:

a ponente le aree Piaggio e Ghigliazza e la loro riqualificazione; a levante il tunnel di Capo Noli”.

“Su questi macrotemi ho potuto constatare di persona la volontà e la decisione di Angelo Berlangieri nel traguardarli tutti. Io, per quello che è nelle mie facoltà e con tutti i mezzi a mia disposizione, sono è sarò dalla sua parte”.

Vaccarezza ha incontrato anche il sindaco di Vezzi Portio, Germano Barbano, il Vice Sindaco Francesco Bonasera e l’Assessore Rita Gravano: “Vezzi è un luogo quieto ma ricco di potenzialità. Crocevia di diverse strade sempre più frequentate per chi cerca tranquillità non troppo lontano dalla costa, ma anche per chi desidera un buen retiro, lontano dalla vita movimentata delle città vicine.Necessita, proprio per la sua posizione, di attenzione e cura della viabilità e del verde lungo le strade, che devono essere sempre pulite e sicure. La giunta di Vezzi non è alla sua prima esperienza politica ma è pronta e decisa a fare un ottimo lavoro nei prossimi cinque anni: non ho dubbi che ci riuscirà”, ha fatto sapere il consigliere regionale.