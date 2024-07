Andora, l’Associazione Arma Aeronautica festeggia 20 anni di attività

Andora celebra i 20 anni di attività per l’Associazione Arma Aeronautica che ieri, davanti al cippo in ricordo dei caduti e al monumento dedicato al Capitano pilota Andrea Gastaldi, ha celebrato l’anniversario premiando i soci storici iscritti fin dalla fondazione.

I 20 anni sono stati siglati anche con il gemellaggio con la Croce Bianca di Andora, dopo quelli già stretti con il Gruppo Alpini Val Merula e la Protezione Civile di Andora.

Il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica, Enzo Canzoneri ha sottolineato l’impegno dell’Associazione per la comunità e la soddisfazione di aver potuto inaugurare, lo scorso anno, la deriva intitolata al capitano Andrea Gastaldi a cui è dedicata la sezione Andorese.

“Dico mille volte grazie a chi ha permesso la realizzazione di questo progetto – ha dichiarato Canzoneri – Da quest’anno il monumento entra nel nostro stemma e con piacere e riconoscenza oggi premiamo i soci storici che credettero fin da subito nell’associazione, confermando il nostro impegno per la diffusione dei valori che impegnano l’Arma Azzurra e la disponibilità alla collaborazione con la comunità di Andora”.

Parole di elogio sono state espresse dal sindaco di Andora Mauro Demichelis che ha ringraziato l’Associazione per l’aiuto dato in molte occasioni e confermato stima per l’azione svolta dall’Aeronautica Militare da più di 70 anni presente ad Andora. Parole di ammirazione verso i soci sono arrivate dal comandante il distaccamento Aeronautica Militare di Andora Ten. Col. Giovanni Chimienti, dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza che ha sottolineato il valore della cerimonia e evidenziato come il monumento dia ai cittadini l’occasione di riflettere sui valori che guidano gli uomini in divisa e ricordare l’importanza di simboli come la bandiera italiana che rappresenta la nostra patria democratica.

Momento di particolare commozione per la presenza della signora Luisa madre del pilota capitano Andrea Gastaldi e nel corso della consegna delle targhe di ringraziamento a tutti gli storici soci : Colonello Marcello Testi, Tenente Colonello Renato Sabatino, Primo Maresciallo Ernesto Canzoneri, Maresciallo Scelto Luciano Dri, Maresciallo Scelto Giuseppe Giordano, Colonnello Giovanni Bertonicini, Primo Aviere Ettore Cavallo, Aviere Silvano Moreno, Primo Aviere Vittorio Siffredi, Primo Maresciallo Franco Torrini, Maresciallo Scelto Pietro Coppola, Primo Maresciallo Cesare Carulli, Primo Aviere Claudio Cavallo, Maresciallo Scelto Francesco Grande, Primo Maresciallo Lorenzo Mascia, Aviere Scelto Giorgio Shoukry, Primo Aviere Flavio Ricci, Primo Maresciallo Carmine Russo.