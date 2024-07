Andora, il sindaco Demichelis: “Al via i lavori per la nuova condotta dell’acquedotto”

Andora. Sono in corso, in via Risorgimento, i lavori per la posa della condotta dell’acquedotto che collegherà la centrale di pompaggio del Chiappone alle tubazioni del nuovo Roja già collocate da Rivieracqua sotto il vecchio sedime ferroviario grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune.

“Poche centinaia di metri di tubazione che daranno ad Andora un ulteriore punto di adduzione dall’imperiese, che andrà ad aggiungersi a quella di Rollo – ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis facendo il quadro della situazione – Una promessa mantenuta che riguarda una delle opere più importanti, annunciate ai cittadini nelle scorse settimane. La problematica dell’acqua salata è superata. I lavori in corso, di collegamento al Chiappone, sono stati appaltati da Rivieracqua: fanno parte del Master Plan del Roja e degli accordi stipulati per garantire acqua dolce ai nostri cittadini e ai turisti anche per i prossimi anni. Nell’imperiese i lavori stanno procedendo e, qualora fosse necessario, in caso di emergenza, le nuove condotte andoresi potranno essere collegate da Rivieracqua ai tratti del Roja già completati”.

Il cantiere per la posa della nuova condotta di collegamento alla centrale del Chiappone prosegue celermente. La tubazione attraverserà via Risorgimento, correrà parallela ai Giardini dell’Amicizia, attraverserà via Cavour fino ad arrivare in via Carminati e raggiungere il vecchio tracciato ferroviario. Il tutto in un quadro di normalità che dura ormai dallo scorso ottobre.

“Tutti i pozzi di Andora forniscono acqua dolce – conferma Demichelis – Sta lavorando a pieno regime anche la nuova condotta che, partendo in via Vespucci, serve i pozzi ex Diano e attraversa il Merula e la cui posa è stata provvidenzialmente finanziata lo scorso anno dal comune che ha messo a disposizione di Rivieracqua ben 240mila euro, per sostituire una lunga tratta molto usurata che era soggetta a rotture continue”.